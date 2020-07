O futebolista alemão Ragnar Ache foi apresentado esta quinta-feira como reforço do Eintracht Frankfurt e, nas primeiras palavras públicas no novo clube, assumiu que espera aprender com um dos colegas de posição, o holandês Bas Dost.

Ache, de 22 anos, que assinou até 2025 e tem ascendência ganesa, chega ao Eintracht precisamente após um percurso de vários anos no país do antigo jogador do Sporting, ao serviço do Sparta Roterdão.

«Ainda não nos conhecemos na vida real. Perguntei-lhe como é viver nesta cidade. Tenho a certeza que Bas [Dost] pode ensinar-me uns truques. Os defesas na Bundesliga são mais fortes do que na Holanda», defendeu Ache, em declarações proferidas em conferência de imprensa.

Ache, que nasceu em Frankfurt, assume que este acaba por ser um regresso a casa. «Fui bem recebido. Pelo Bas, mas também pelo Jetro Williams, porque falam holandês», disse.

No emblema germânico, além de Bas Dost, Ache vai ter a concorrência de dois portugueses: Gonçalo Paciência e André Silva.