Antes de perder o jogo dos quartos-de-final com a Argentina, a seleção do País de Gales começou por perder… os números das camisolas.

Durante a primeira parte do encontro em Marselha, foi evidente que a numeração branca desaparecia das camisolas vermelhas, num sinal claro de que não tinha a resistência suficiente para uma modalidade que se joga… agarrando o adversário.

Algumas camisolas ficaram mesmo sem número, enquanto noutras era possível ver o que restava dos números em pedaços de tecido branco pendurado.

Uma situação difícil para árbitros e comentadores… que se tormou motivo de chacota para os galeses nas redes sociais.

A equipa do País de Gales (que até ganhava ao intervalo) trocou de camisolas para a segunda parte e resolveu o problema. Curiosamente, acabou por perder o jogo. Um galês mais supersticioso pensará que mais valia jogar sem número…

Wales' shirt numbers PEEL OFF their backs just minutes into Rugby World Cup quarter-final against Argentina 😳https://t.co/YWxsyN9QVg