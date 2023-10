A Argentina venceu o País de Gales por 29-17, em Marselha, no primeiro encontro dos quartos-de-final do Mundial de râguebi.

É a terceira vez que os ’pumas’ chegam a essa fase da competição, depois de o terem conseguido nas edições de 2007 e 2015.

O jogo foi empolgante, com o País de Gales a arrancar melhor, chegando a 10-0, com enasio, conversão e penalidade a serem obra de Dan Biggar. Ao intervalo, havia 10-6 para os galeses.

A Argentina, no entanto, conseguiu fazer uma boa recuperação no segundo tempo, período que teve várias mudanças na liderança do marcador.

Na parte final, o País de Gales ficou a centímetros de um ensaio que permitiria saltar de novo para a frente. E, depois, foram os ‘pumas’ que aproveitaram um erro de passe do adversário para escapar de vez para a vitória.

Uma penalidade, a fechar o jogo, permitiu à Argentina chegar aos 29-17, números que podem fazer supor um encontro mais desequilibrado do que na realidade aconteceu.

Nas meias-finais, a Argentina, terceira classificada em 2007 e quarta em 2015, irá defrontar, no próximo sábado, o vencedor do encontro entre Irlanda e Nova Zelândia.