Um grande número de eventos desportivos na Irlanda do Norte previstos para este fim de semana foram adiados devido à morte da Rainha Isabel II.



A Federação daquele país garantiu que não irá haver futebol este fim de semana, independentemente do escalão. Os seis jogos da Liga da Irlanda do Norte, agendados para esta sexta-feira e para sábado, foram adiados.

Os jogos de râguebi, de hóquei e as corridas de cavalos também foram adiados ao contrário de um evento de motociclismo (Mid Antrim 150).



«Depois de conversas com as autoridades, a corrida vai realizar-se sexta-feira e sábado. Esta decisão não foi tomada com leviandade. Vamos prestar tributo à Rainha Isabel II durante o fim de semana. Esperamos que todos possam respeitar a nossa decisão», lê-se no comunicado da organização, publicado pelo BBC.

Recorde-se que foi decretado luto Real a começar no dia de hoje e que se prolonga até sete dias depois do funeral da rainha. A data do funeral será anunciada em breve.



Para já a Premier League e a Federação Ingles ainda não se pronunciaram acerca da realização dos jogos deste fim de semana.