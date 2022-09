A morte da Rainha Isabel II, anunciada ao final da tarde de quinta-feira, impactou todo o mundo e as reações, milhares delas, não se fizeram esperar, dos mais variados espectros da sociedade.

O maior impacto, claro, deu-se no Reino Unido, e estendeu-se até ao mundo do desporto: vários eventos agendados para este fim de semana foram adiados, como a Premier League e os respetivos campeonatos de Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, entre outros.

Os próprios clubes também fizeram questão de prestar homenagem a Isabel II, ainda que uns tenham sido mais expansivos do que outros.

No principal escalão do campeonato inglês, por exemplo, todos assumiram uma postura de luto nas redes sociais, com os respetivos emblemas a preto e branco, mas há um dado curioso sobre o Liverpool.

Os reds têm uma relação particular – para não dizer complicada – com a classe política britânica desde sempre, e a juntar a isso contam com uma forte comunidade de irlandeses nas suas fileiras. Talvez por isso, o conjunto do norte de Inglaterra tenha publicado, sim, uma mensagem de condolências à família real, mas com os comentários desativados, para não dar azo a qualquer onda de contestação.

Na Escócia as homenagens também foram bem mais discretas. Poucas foram as equipas a assumir a postura de luto que os emblemas da Premier League assumiram, e houve mesmo algumas que não fizeram qualquer menção nas redes sociais à morte da monarca.

Dois desses clubes foram o Celtic e o Hearts: emitiram uma curta nota no site oficial e endereçar as condolências ao Palácio de Buckingham, mas ficaram-se por aí.