Ivan Rakitic, médio do Sevilha, admitiu publicamente que gostaria de ter representado o PSG. O internacional croata foi, há uns anos, associado ao emblema parisiense.



«Gostaria de ter jogado no PSG. Se faltar um médio ao PSG, o Nasser [presidente] ou o Leonardo [diretor desportivo] podem ligar-me amanhã», começou por dizer, entre risos, em entrevista à BeIN Sports.



«Não aconteceu por diversos motivos. Gostaria de ter jogado no PSG. O clube tem o meu respeito não só pelo que fez no último verão, mas pelo que tem conquistado nos últimos anos. O PSG cresceu imenso. Chapeau ao presidente e ao Leonardo. Acabei por ficar no Barcelona e fiquei feliz», acrescentou.



Depois de sair de Barcelona, o médio de 33 anos regressou ao Sevilha, clube pelo qual disputou 63 jogos desde 2020.