O Raków, próximo adversário do Sporting na Liga Europa, goleou este domingo o Zaglebie, por 5-0, na 14.ª jornada do campeonato polaco, antes de defrontar os leões, na quinta-feira, em Alvalade.

Racovitan, aos quatro minutos, Yeboah (39 e 51), Crnac (54) e Kittel (66) foram os responsáveis pelo resultado gordo do atual campeão polaco, que é quarto classificado na prova, com 26 pontos, a quatro do líder Slask.

O Sporting, segundo classificado no Grupo D da Liga Europa, com quatro pontos, recebe o emblema polaco, último, com um, no Estádio José Alvalade, na próxima quinta-feira.