O técnico alemão Ralf Rangnick está de saída do Manchester United, em definitivo. O antecessor de Erik Ten Hag, que foi anunciado como novo selecionador da Áustria, vai também deixar as funções de consultor no emblema inglês.

Rangnick confirmou a saída em conferência de imprensa com a seleção da Áustria este domingo e o Manchester United também deu conta do fim da ligação entre as partes.

«Por mútuo acordo, o Ralf vai focar-se só no seu novo papel como selecionador da equipa nacional da Áustria e não vai, por isso, assumir o papel de consultoria em Old Trafford», refere o United, em nota oficial.