O treinador do Manchester United, Ralf Rangnick, garantiu que o diferendo com o futebolista francês Anthony Martial está resolvido e que o avançado de 26 anos deve voltar ao trabalho de campo com a equipa esta terça-feira, véspera da deslocação ao Brentford, para o jogo da 17.ª jornada da Premier League.

No sábado, após o empate em Birmingham, ante o Aston Villa, Rangnick afirmou que Martial «não quis estar na equipa» e que, por isso, não viajou com a comitiva para o duelo que terminou empatado a duas bolas.

A reação de Martial surgiu horas depois, através da rede social Instagram, na qual escreveu que nunca iria «recusar jogar um jogo pelo Manchester United».

Na conferência de imprensa desta terça-feira, Rangnick afirmou que houve uma conversa com o atleta e que está tudo em pratos limpos.

«Eu estou aqui há seis semanas. Todas as coisas que eu precisei de dizer, disse depois da conferência de imprensa [ndr: de sábado]. Eu tive uma conversa com ele no domingo, uma conversa pessoal sobre o que aconteceu e de como eu vi toda a situação. O problema está resolvido. Ele não treinou ontem e anteontem, provavelmente vai treinar hoje e, depois do treino, vou tomar a decisão de convocá-lo ou não», referiu o técnico alemão.

Nos últimos dias, a imprensa internacional tem, a propósito de Martial, associado o ex-Mónaco a outros clubes: Sevilha e Juventus já foram mencionados.

Também esta terça-feira, o português Cristiano Ronaldo foi tema e Ralf Rangnick disse que o internacional luso «não pode fazer as coisas sozinho» em campo.