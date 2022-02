O treinador do Manchester United, Ralf Rangnick, baixou as expectativas e admitiu que o objetivo dos red devils é terminar abaixo do pódio na Premier League.

«Neste momento, é exatamente isso que o Manchester United precisa e quer: terminar em quarto na liga. É o máximo possível que podemos alcançar e o que pretendemos», afirmou em conferência de imprensa.

«Depois de estar aqui 11 semanas, sei o que é preciso para a próxima temporada, mas não é hora de discutir isso», acrescentou.

Os red devils ocupam o quinto lugar do campeonato inglês, mas somam mais jogos do que as quatro equipas imediatamente abaixo. Rangnick acredita que «em maio ou junho é hora de tomar as decisões certas».

«Não tenho a certeza se está relacionado com os jogadores, nas últimas 10 semanas têm sido ambiciosos, trabalham duro, mas não se sentem felizes após os últimos três jogos. Querem vencer e o meu trabalho é ajudá-los e mostrar-lhes o caminho para ganhar. As outras coisas resolvem-se no final da época.»