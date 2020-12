O treinador do Southampton, Ralph Hasenhüttl, vai orientar a equipa a partir de casa no jogo desta terça-feira frente ao West Ham.

A confirmação surgiu por parte do clube inglês, a três horas e 15 minutos do jogo que está marcado para as 18 horas, no Estádio St. Mary’s, devido ao teste positivo à covid-19 de um membro da família, conhecido na segunda-feira.

«Ralph está isolado enquanto avaliamos a situação. Vai orientar o jogo desta tarde a partir de casa, em contacto com a equipa e com os elementos técnicos ao longo do jogo, através de uma ligação vídeo e áudio», refere o Southampton, em comunicado.