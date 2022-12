Portugal segurou o nono lugar no ranking FIFA de seleções. Na atualização feita nesta quinta-feira, a primeira desde 6 de outubro, a equipa das quinas ultrapassou a Espanha (que caiu de 7.º para 10.º), mas foi também ultrapassada pela Croácia, que escalou do 12.º para o 7.º posto.

O ranking continua a ser liderado pelo Brasil, que tem agora a Argentina bem perto: os novos campeões do Mundo subiram um lugar no pódio que agora fechado pela França. A Bélgica, que liderou entre outubro de 2018 e fevereiro deste ano, caiu duas posições e é agora quarta.

Entre as subidas, destaque para a de Marrocos, que chegou até às meias-finais e está agora à porta do top-10: escalou do 22.º para o 11.º posto.