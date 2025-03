A derrota com o Barcelona e consequente eliminação do Benfica da Liga dos Campeões não só reduziu para um o número de equipas portuguesas nas competições europeias como impossibilitou uma até então altamente improvável (mas ainda remotamente possível) ultrapassagem de Portugal aos Países Baixos na luta pelo sexto lugar do ranking UEFA.

A um dia do V. Guimarães, último resistente luso na Europa, entrar em campo na Liga Conferência na receção ao Betis, Portugal soma 62.266 pontos face aos 66.983 dos Países Baixos. No entanto, os neerlandeses ainda podem somar pontos com três equipas: o PSV, que entra em campo nesta quarta-feira em Londres diante do Arsenal e está condenado a dizer adeus à Champions depois da goleada por 7-1 sofrida em Eindhoven; o Ajax, que joga na Liga Europa na Alemanha com o Eintracht Frankfurt e também está em desvantagem na eliminatória (2-1); e o AZ Alkmaar, que defronta em Inglaterra o Tottenham e defender uma vantagem de 1-0 alcançada no jogo da 1.ª mão.

Na melhor das hipóteses - ou seja, se ganhar todos os seis jogos até ao fim da Liga Conferência - o Vitória garante mais 2.400 pontos para Portugal no ranking a cinco anos, que é o que define o número e estabelece a distribuição das equipas por países pelas três competições continentais da UEFA. Contas feitas, mesmo que os Países Baixos perdessem os três jogos entre esta quarta e quinta-feira e ficassem sem representantes, Portugal não poderia fazer mais do que 64.666 pontos.

Cenário a médio prazo é mais favorável a Portugal...

Apesar da distância ainda algo considerável que separa os dois países, nesta temporada a luta tem sido favorável a Portugal, que se aproximou ligeiramente: soma 16.250 pontos contra 15.083 dos Países Baixos. No princípio da próxima temporada caem os pontos de 2020/21, o que vai resultar numa descolagem ligeira dos Países Baixos (fizeram 9.200 pontos face a 9.600 de Portugal).

Em 2026/27, se até lá as prestações das equipas lusas estiverem pelo menos em linha com as dos conjuntos neerlandeses, uma ultrapassagem de Portugal é um cenário altamente provável, já que nessa temporada são eliminados os pontos de 2021/22, temporada na qual os Países Baixos somaram 19.200 pontos contra 12.916 de Portugal.

... mas atenção à Bélgica

Mas isso não significa que Portugal alcance o sexto lugar do ranking. É que a escalada da Bélgica (56.450) é motivo de preocupação não só para os representantes nacionais como para os vizinhos neerlandeses. Os conjuntos da Liga Jupiter têm estado em franca ascensão nos últimos anos. Para se ter uma ideia, na soma das últimas três temporadas fizeram mais pontos do que Portugal e os Países Baixos.

Além disso - mais importante, até - têm menos cerca de 10.000 pontos a defender do que os portugueses e 15.000 face aos neerlandeses na soma de 2020/21 e 2021/22, as próximas temporadas a serem eliminadas, o que deixa os belgas com legítimas aspirações subirem pelo menos duas posições nos próximos dois anos.