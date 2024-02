Portugal aproximou-se ligeiramente dos Países Baixos no ranking UEFA, com as vitórias de Sporting e Benfica na quinta-feira europeia, num dia em que o Feyenoord e o Ajax não foram além de empates e que, quanto à prestação lusa, teve ainda a derrota do Sporting de Braga.

Para a Liga Europa, o Sporting venceu na visita ao Young Boys (1-3) e o Benfica triunfou na receção ao Toulouse (2-1). Já o Sp. Braga foi derrotado em casa, pelo Qarabag (2-4).

Assim sendo, como cada vitória vale dois pontos para o ranking UEFA, Portugal amealhou quatro pontos. E como, em 2023/24, divide por seis clubes para efeitos de ranking, angariou mais 0.666 pontos para as contas, tendo agora 8.500 pontos no total da época.

Já o Feyenoord empatou 1-1 na receção à Roma para a Liga Europa e o Ajax também empatou em casa, mas para a Liga Conferência, ante o Bodo/Glimt (2-2). Cada empate vale um ponto para efeitos de ranking, por isso os Países Baixos somaram dois pontos e, como têm a vantagem de só dividir por cinco clubes em 2023/24, acrescentaram mais 0.400 pontos ao ranking, tendo agora 9.000 no total da temporada.

Portugal ganhou assim 0.266 pontos aos Países Baixos, mas as contas pelo sexto lugar continuam muito difíceis para as cores lusas.

Nas contas gerais para o ranking, os Países Baixos levam ainda vantagem considerável, de 6.484 pontos (60.300 para 53.816). Já para não falar da França, que já ultrapassou os Países Baixos com a prestação desta época e leva 62.831 pontos no ranking, tendo ainda todos os seus seis clubes em prova na Europa: PSG, Marselha, Lens, Toulouse, Rennes e Lille.

Para futuro, há ainda que ter em conta que, na próxima época, vai ser descontada a prestação de 2019/20 e aí nem o cenário é animador para Portugal, que tem mais a perder do que os neerlandeses: nessa época, Portugal somou 10.300 pontos, para 9.400 dos Países Baixos.