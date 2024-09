Aos 31 anos, Raphaël Varane anunciou, esta quarta-feira, o fim da carreira como futebolista.

«E assim, começa uma nova vida fora do campo. Eu ficarei com o Como. Mas sem usar minhas chuteiras e caneleiras. É algo sobre o qual estou ansioso para partilhar em breve», escreveu o defesa nas redes sociais.

Com uma vasta carreira no futebol de topo, Varane transferiu-se para o Como no verão, mas jogou apenas 20 minutos antes de se lesionar em agosto. O jogador acabou por não ser inscrito na Serie A, tal era a gravidade da lesão.

Por consequência, Varane acabou por pendurar as botas, numa altura em que já se sentia muito afetado por várias lesões.

Formado no Lens, clube onde se estreou a sénior, o internacional francês representou o Real Madrid entre 2011/12 e 2020/21. Nas três épocas seguintes, Varane rumou ao Manchester United, antes de se juntar ao Como, equipa orientada por Cesc Fàbregas.

No palmarés tem vários títulos, entre eles quatro Ligas dos Campeões, três Supertaças Europeias, quatro Mundiais de Clubes, três Ligas Espanholas, um Mundial, entre outros.