A época de estreia de Raphael Varane no Manchester United ficou aquém das expectativas, mas Rio Ferdinand, antigo defesa dos red devils, consegue entender o rendimento do internacional francês, dado o atual mau momento do clube.

«Ele passou de um clube cujos títulos lhe dizem que está numa equipa do mais alto nível, com todos os jogadores a darem o máximo e de forma consistente, para uma situação totalmente oposta, em que a equipa não funciona, não tem confiança, orientação nem estrutura para saber para onde vão», explicou no seu canal do YouTube 'Vibe with Five'.

«Ele entrou num cenário estranho, deve ter pensado: 'Não via disto desde os juvenis'. Passar de uma estrutura, cultura e padrão de classe mundial diariamente para o que existe no Manchester United é uma enorme mudança», acrescentou.

Após dez temporadas no Real Madrid, Varane rumou ao Man. United e fez 29 jogos.