Atenção, Brasil: estado físico de Raphinha preocupa
Extremo inicia tratamento e é reavaliado este sábado, após o jogo com o Haiti
Extremo inicia tratamento e é reavaliado este sábado, após o jogo com o Haiti
O extremo brasileiro Raphinha sentiu dores na coxa direita e vai iniciar tratamento e ser reavaliado, na sequência da vitória por 3-0 ante o Haiti, na segunda jornada da fase de grupos do Mundial 2026.
«Raphinha sentiu dores no músculo posterior da coxa direita, na primeira parte da partida contra o Haiti. O jogador iniciou o tratamento e será reavaliado», referiu, em nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após o jogo com o Haiti.
É a quarta vez que Raphinha tem problemas físicos/lesões na coxa esta época, tendo falhado alguns períodos de 2025/26 pelo Barcelona.
Titular frente ao Haiti, Raphinha saiu aos 40 minutos de jogo, quando havia 2-0 no marcador, para a entrada de Rayan.
Segundo noticia o GloboEsporte, a lesão de Raphinha está a preocupar a equipa técnica liderada por Carlo Ancelotti. Este sábado, com reavaliação do atleta, espera-se que haja mais desenvolvimentos.