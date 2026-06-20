A Confederação Brasileira de Futebol divulgou um comunicado sobre a lesão de Raphinha, contraída na vitória sobre o Haiti por 3-0 na segunda jornada da fase de grupos do Mundial 2026.

A entidade confirma que o avançado do Barcelona sofreu uma lesão na «região posterior da coxa direita», sem espeficar tempo de paragem.

Contudo, o Globo Esporte, jornal desportivo do país sul-americano, avança que a expectativa é que Raphinha volte daqui a duas semanas, para os oitavos de final.

«O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipa médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível», divulgou a CBF.

Nesta temporada, o ex-Sporting ficou mais de três meses afastado dos relvados por lesão e perdeu 23 partidas ao serviço do Barcelona. Por outro lado, Neymar voltou às opções de Carlo Ancelotti.