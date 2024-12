Passavam 38 minutos do Manchester City-Manchester United, neste domingo, quando um desentendimento entre Rasmus Hojlund e Kyle Walker, rivais do United e City, respetivamente, encostaram as cabeças e trocaram algumas palavras menos amigáveis.

Walker atirou-se para o chão de forma pouco convicente, procurando ganhar falta, mas ambos acabaram advertidos com cartão amarelo.

Já depois do encontro ter terminado com uma vitória do United, por 2-1, Hojlund utilizou as redes sociais para fazer troça do colega de profissão através de um poema. O próprio Walker já respondeu através do Instagram dizendo que isto é «inaceitável».

Manchester is red (Manchester é vermelha)

Violets are blue (As violetas são azuis)

What a brilliant performance (Que grande exibição)

But the Oscar goes to… (Mas o Óscar vai para...)