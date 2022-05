O ex-Benfica Raúl de Tomás está novamente a protagonizar uma época com elevado rendimento e, por isso mesmo, o Espanhol de Barcelona só admite abrir mão do jogador por uma verba na ordem dos 70 milhões de euros, tal como afirmou o CEO do clube, Mao Ye.

«Foi uma grande aposta financeira e desportiva», começou por dizer no programa 21 da Esport3, já que o internacional espanhol custou 20 milhões de euros, além de o Benfica ter reservado 20 por cento do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência.

«É um grande jogador, mas não teve um rendimento ótimo noutras equipas. A melhor versão do RDT foi vista aqui. O Espanhol levou-o à seleção. Estamos felizes, ele é um grande trunfo. RDT é uma peça importante para equipa, mas temos mais jogadores de qualidade. A nossa ideia é que ele continue a marcar mais golos aqui. Agora, 70 milhões é um bom valor para continuarmos a construir a equipa. Não posso especular, porque não temos nada em cima da mesa», acrescentou.

Raúl de Tomás está há duas temporadas e meia no emblema da Catalunha. Em 2021/22, completou 36 jogos e marcou 17 golos.