Raúl de Tomás, avançado espanhol que passou sem grande sucesso pelo Benfica em 2019/20, deu uma entrevista ao jornal As em que aborda a saúde mental.

O futebolista diz ter reencontrado a felicidade no Al Wakrah, clube qatari ao qual foi cedido pelo Rayo Vallecano, de Espanha. De Tomás tem «muitas ganas» de reencontrar-se e «sentir-se futebolista», algo que confessa ter perdido nos últimos anos.

Não jogou praticamente durante a temporada 2024/25 e chegou a dizer que fez uma «pausa» no futebol. Agora, explicou o que aconteceu.

«Há momentos na vida em que, por muito que queiramos fazer, não conseguimos. A nossa cabeça quer fazer, mas impede-nos ao mesmo tempo. Estava mentalmente exausto por tudo o que estava a passar, por tudo o que estava a ouvir... Tomei a decisão de parar por mim. Precisava do meu espaço e tinha de esquecer o desporto», começa por explicar.

«Sei que é o meu trabalho, mas não me sentia bem e precisava de parar. Foi bom para mim. Voltei e o treinador deu-me dois jogos e senti-me encorajado, pensando que era capaz de o fazer. Tinha uma atitude positiva e estava integrado. No entanto, a dinâmica de não jogar voltou e foi outro apagão para mim», recordou.

Raú de Tomás não deixa de apontar o dedo a um antigo treinador. Diego Martínez orientou o jogador em 2021/22, ao serviço do Espanhol, e deixou marcas no avançado.

«Ter-me-ia reformado no Espanhol e não o fiz porque chegou um treinador chamado Diego Martínez, que veio para me 'lixar'. Esse tipo foi lá para me expulsar. Não queria que eu estivesse ali. Tinha jogado pela seleção espanhola e estava no melhor momento da minha carreira. Aquele homem chegou e afundou-me com as suas armas. Eu era feliz, as pessoas gostavam muito de mim, tinha a minha vida organizada, os meus cavalos... Regressei ao Rayo porque era o Rayo», clube onde já tinha atuado.

De Tomás garante que nunca pensou em retirar-se durante o último ano. Deixa um conselho a todas as pessoas que atravessam problemas semelhantes:

«Se eu puder ajudar outras pessoas que se encontram na mesma situação a parar, dir-lhes-ia para não terem medo. O mais importante é curarmo-nos da depressão, da ansiedade... Temos de ser egoístas em relação à nossa saúde. Sem isso, não somos nada», completou.

Internacional espanhol por quatro vezes, De Tomás tem 30 anos e contrato até 2027 com o Rayo Vallecano.