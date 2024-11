Raúl de Tomás, que representou o Benfica em 2019/20, foi nomeado o melhor jogador do Rayo Vallecano em outubro, mesmo sem ter somado qualquer minuto na La Liga.

Aos 30 anos, o avançado espanhol recebeu o prémio de «Jogador Cinco Estrelas» depois de ser o mais votado pelos adeptos.

Esta época, RDT não tem feito parte das opções de Iñigo Pérez e soma apenas um jogo frente ao Villamuriel (5-0), na Taça do Rei, no qual marcou dois golos. No campeonato ainda não jogou.