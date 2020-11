Leo Franco foi um dos guarda-redes marcantes nos primeiros anos deste século no futebol espanhol. Depois de chegar à Europa em 1997, passou pelo Mérida, Maiorca, Atlético de Madrid e Saragoça, num percurso de cerca de 17 anos em Espanha, pelo meio com uma passagem pelo Galatasaray.

Vários foram os jogos nos quais defrontou alguns dos avançados mais capazes do futebol mundial e Raúl González foi o melhor de todos para si. O mais difícil de defrontar.

«Para mim o melhor avançado era Raúl González. Raúl era Messi e Cristiano juntos na época dele», afirmou o antigo internacional argentino de 43 anos, em declarações ao canal Youtube do programa desportivo ‘Idolos’.

Leo Franco, que acabou a carreira no Huesca, em 2016, disse ainda que o seu sonho, no que toca a representar um clube, era a Udinese, onde nunca atuou.

«O meu sonho sempre foi jogar na Udinese. Sempre. E explico porquê: porque uma das pessoas mais importantes na minha vida, foi o meu avô, que nasceu em Pordenone, perto de Udine. Ouvia sempre os resultados da Udinese. E eu sempre quis porque o meu avô era adepto deles. Tive a sorte de estar com o presidente quando jogava em Maiorca. Nunca houve uma oferta formal, mas tinha boa relação com a direção desportiva e com o presidente», disse.