À semelhança de muitos craques no mundo do futebol, também Raúl Jiménez prestou um sentido tributo a Diogo Jota na final da Gold Cup.

No duelo frente aos Estados Unidos, que os mexicanos acabaram por vencer por 2-1 com reviravolta, o avançado ex-Benfica fez o golo do empate aos 27 minutos e, na hora de celebrar, não se esqueceu do seu antigo companheiro de ataque no Wolverhampton.

Jiménez marcou um golaço e dirigiu-se ao banco do México para ir buscar uma camisola negra da sua seleção. De seguida, sentou-se no relvado e exibiu-a: era a 20 do México com nome do malogrado jogador português. Jiménez sentou-se então no relvado e imitou a celebração de Diogo Jota, a simular jogar com um comando de Playstation.

Já à entrada para o relvado, antes do apito inicial, o pupilo de Marco Silva no Fulham havia mostrado a sua vontade de prestar um tributo ao antigo companheiro de equipa, ao entrar em campo com a camisola de Diogo Jota vestida.