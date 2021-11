Faleceu esta quarta-feira o antigo futebolista do Liverpool, Ray Kennedy, aos 70 anos.

Kennedy, que jogou como avançado, despontou no Arsenal no final da década de 60 e no início dos anos 70, tendo feito parte dos anos áureos dos Liverpool, que representou entre 1974 e 1981.

Entre estes anos, Kennedy fez 393 jogos pelo Liverpool, clube no qual conquistou três títulos na Taça dos Campeões Europeus (atual Liga dos Campeões), além de cinco títulos da primeira divisão, uma Taça UEFA, uma Taça da Liga inglesa e a Supertaça Europeia.

O clube inglês já manifestou o seu pesar pela perda de um dos homens fortes da era de Bob Paisley como treinador.