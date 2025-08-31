Rayan Cherki, médio do Manchester City e da seleção francesa, sofreu uma lesão na coxa que o vai tirar dos relvados durante pelo menos dois meses. O atleta ficou de fora das opções de Pep Guardiola na derrota ante o Brighton, neste domingo.

Após o duelo, em conferência de imprensa, o treinador espanhol deu alguns pormenores sobre a condição física do jogador, confirmando o tempo de paragem. Cherki teve uma rutura dos quadríceps.

Cherki sofreu esse problema físico durante um treino. Foi reforço dos citizens vindo do Lyon, neste verão, por 36,5 milhões de euros. Ainda disputou quatro duelos do Mundial de Clubes, nos EUA, mas terá de recuperar agora deste problema físico.

Perante esta lesão, o selecionador francês Didier Deschamps anunciou que o avançado do Liverpool Hugo Ekitike vai render Cherki nas suas escolhas. É a primeira vez que Ekitike é convocado, dando preferência a França em vez dos Camarões.