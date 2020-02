Luis Advíncula, antigo lateral do V. Setúbal, denunciou o Rayo Vallecano por pagar parte do seu vencimento no Panamá. A rádio Cadena SER avançou que Ronald Baroni, empresário que negociou a transferência do internacional peruano para o clube espanhol, é o intermediário responsável pelos pagamentos no Panamá.

Ainda de acordo com a cadeia radiofónica espanhola, também o presidente do Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, o diretor desportivo, David Cobeño, e a advogada, Gema Barrasa estão implicados na denúncia.

Entretanto a La Liga já se pronunciou e em comunicado oficial informou que já recebeu a denúncia e adiantou que desde a «semana passada que vem mantendo reuniões com as várias partes implicadas para determinar se se verifica alguma conduta sancionável».