O Rayo Vallecano segue imparável em Vallecas. O emblema dos arredores de Madrid cimentou a posição de melhor equipa a jogar em casa na Liga espanhola e bateu o Maiorca por 3-1, no fecho da 14.ª jornada.



O Rayo resolveu o encontro logo nos primeiros vinte minutos. Guardiola abriu o marcador aos 16 minutos e volvidos quatro minutos, Álvaro García fez o 2-0. Foi já na segunda parte que o conjunto orientado por Andoni Iraola chegou ao 3-0. Óscar Trejo, com um penálti à «Panenka», ampliou a vantagem do Rayo.



Os goleadores Guardiola e Trejo saíram escassos minutos depois do 3-0 e entraram Bebé e Unai López. O Maiorca aproveitou o facto de o Rayo sentir ter o jogo completamente resolvido para marcar o golo de honra por Prats, a um minuto dos 90.



Com esta vitória o Rayo Vallecano isolou-se no sexto lugar com 23 pontos, está a um do quinto classificado, o Betis. Por sua vez, o Maiorca é 13.º com 15 pontos.