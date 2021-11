Depois de dois empates, o Granada regressou esta noite aos triunfos no campeonato espanhol, com uma vitória folgada (3-0) em casa do Levante.

Luís Maximiano foi titular – Domingos Duarte, lesionado, não foi opção – e viu Germán Sánchez abrir o marcador logo aos sete minutos, após assistência de Rochina.

Luis Suárez fez o 2-0 aos 38 minutos e Antonio Puertas bateu pela terceira e última vez a defesa valenciana – que contou com Rúben Vezo os 90 minutos – aos 69 minutos.

Com este resultado, o Granada deixa os lugares de despromoção e sobe ao 14.º posto, com 11 pontos. O Levante é penúltimo, com seis pontos.

Mais cedo, o Rayo Vallecano, de Bebé e Kevin Rodrigues (este último não jogou) empatou na receção ao Celta de Vigo, 0-0.