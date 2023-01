O Rayo Vallecano venceu na visita ao Villarreal, esta segunda-feira, por 1-0, no jogo que encerrou a 19.ª jornada da primeira liga espanhola.

O único golo da partida foi marcado pelo jovem avançado Sérgio Camello, aos 70 minutos, após assistência do argentino Óscar Trejo, a culminar uma segunda parte em que o Rayo Vallecano foi superior.

O Villarreal só tinha perdido uma vez em casa, à 13.ª jornada, frente ao Maiorca, por 2-0, a 6 de novembro de 2022. Vê findada uma sequência de cinco jornadas em que somou quatro vitórias e um empate. O Rayo acentua a boa sequência fora de casa: não perdeu nas últimas cinco deslocações.

Com este triunfo, o Rayo Vallecano subiu ao sétimo lugar, com 29 pontos, enquanto o Villarreal segue em quinto, com 31, desperdiçando a oportunidade de se aproximar do Atlético Madrid, que é quarto, com 34.