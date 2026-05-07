A terceira competição de clubes da UEFA já tem - tal como as outras duas -, final definida. Crystal Palace e Rayo Vallecano venceram nas meias-finais e defrontam-se em Leipzig, na Alemanha, no dia 27 de maio.

Os ingleses de Londres, bateram por o Shakhtar Donetsk por 2-1, na segunda mão, após uma primeira vitória por 1-0 fora de casa. Pedro Henrique marcou auto-golo (25m) e Ismaila Sarr fez o 2-1, já depois de Eguinaldo ter igualado a partida com um belo remate em jeito.

O Crystal Palace apura-se para a primeira final europeia da sua história, pouco tempo depois de ter vencido o seu primeiro troféu - a Taça de Inglaterra, com o técnico Oliver Glasner.

Já em França, o Estrasburgo foi batido pelo Rayo Vallecano com um único golo de Alemão. No fim da partida, o guarda-redes Batalla defendeu uma grande penalidade de Julio enciso e ainda a recarga. Rafael Luís, emprestado pelo Benfica aos franceses, não saiu do banco de suplentes.

O Rayo Vallecano também chega à sua primeira final. O Chelsea é o vencedor da competição em título, podendo ser sucedido por uma equipa inglesa - o Crystal Palace. Em quatro edições, os britânicos venceram duas.