O presidente do Real Avilés, clube espanhol, Diego Baeza, despediu de forma surpreendente e a apenas duas semanas antes do começo da época, o treinador Javi Rozada.

Até aqui, tudo bem. O curioso é que, na temporada passada, Baeza levou o clube à promoção para a terceira divisão.

O presidente e agora ex-treinador do Real Avilés foram acumulando diversas discussões, sendo que a última terá sido «a gota de água», que conduziu ao despedimento de Rozada, segundo informa o jornal Marca.

Por agora, o clube espanhol está à procura de treinador para a equipa principal, sendo que será o técnico da equipa de reservas a assumir o cargo de forma interina.

O Real Avilés inicia o campeonato frente ao Ponferradina, no último fim de semana deste mês.