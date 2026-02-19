O Benfica-Real Madrid ficou marcado pelo alegado insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinicius Júnior e houve um pormenor que passou despercebido. Trent Alexander-Arnold, titular na Luz, foi a jogo com um detalhe curioso.

O internacional inglês jogou com o número 20 ao lado do símbolo do infinito, na parte interior das chuteiras, numa alusão a Diogo Jota, avançado português que morreu num acidente de viação em julho do ano passado e com quem Trent dividiu balneário, no Liverpool.

O lateral era um dos jogadores mais próximos de Jota nos «reds». De resto, quando o Real Madrid visitou o Liverpool, em novembro, fez questão de homenagear o antigo companheiro no memorial em Anfield.