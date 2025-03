Companheiros no Real Madrid durante quase uma década, entre 2009 a 2018, Marcelo e Cristiano Ronaldo formaram uma dupla adorada dentro e fora dos relvados.

O antigo internacional brasileiro, em entrevista ao programa La Revuelta, falou sobre a amizade que criou com o craque português e confessou que nem sempre se deram bem.

«A minha relação com o Cristiano começou com uma discussão no jogo Brasil-Portugal. Fiz-lhe uma falta porque ele era demasiado rápido. Dei-lhe um pontapé e ele agarrou-me. Eu também tentei, mas ele era demasiado alto», recordou Marcelo, esta segunda-feira.

Pouco tempo depois, o destino tratou de os juntar no mesmo balneário. «Recebi uma mensagem a dizer que o Real Madrid ia contratá-lo dentro de dois meses. Disse: ‘Vou-me embora do Real Madrid’, mas correu tudo bem.»

O antigo defesa brasileiro que terminou a carreira no mês passado, falou ainda do atual momento do companheiro português que atua na Arábia Saudita. «Continua a ser rápido e marca mais golos do que qualquer outra pessoa na liga saudita.»

Por fim, Marcelo abordou ainda a rivalidade entre CR7 e Messi, que para ele marcou uma era do futebol mundial e que «talvez não se volte a repetir».

«Temos a sorte de nós, jogadores, termos jogado na mesma época que Cristiano e Messi. Sempre houve comparações, e eu não gosto de comparações, mas temos de dizer que ambos são fantásticos», atirou o antigo defesa dos «merengues» que via de perto a intensidade da disputa entre os dois craques.

«Foi um período difícil, sempre que Messi marcava dois golos, Cristiano tinha de marcar três, e vice-versa. Num ano, cada um deles marcou cerca de 90 golos, o que é inacreditável e talvez não se repita», acrescentou.