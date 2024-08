O Real Madrid está em digressão pelos EUA e ainda vai defrontar o Chelsea no último teste de preparação, antes da Supertaça Europeia com a Atalanta.

Algumas das principais figuras, como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Fede Valverde ou Carvajal, continuam de férias, mas Carlo Ancelotti está em contacto com esses jogadores. Bellingham, porém, não se livrou de uma dura do técnico italiano.

«Acho que a Supertaça deveria ser disputada por quem ganhou a Liga dos Campeões. Mas faltam dois, Kroos e Nacho. Estou em contacto com aqueles que faltam. Ontem fiquei chateado com o Bellingham... liguei-lhe e ele não me atendeu. Disse ao Vinicius: "Liga-lhe, ele de certeza que te vai atender". E o Vini passou-me o telefone», brincou Ancelotti, em declarações aos jornalistas.

O treinador dos «merengues» elogiou ainda a preparação dos jogadores, algo muito diferente daquilo que o próprio fazia quando era jogador.

«O Vinicius tinha jogado o último jogo há um mês, acho que ele descansou uns 15 dias e depois começou a trabalhar. Não são como eu era como jogador, que passava um mês sem fazer absolutamente nada e chegava gordo. Eles chegam bem, bem preparados, em forma, só precisam de minutos. Nós precisamos de trabalhar juntos. Quando todos estiverem em Madrid, precisamos de trabalhar juntos, criar um bom ambiente», salientou.

O primeiro jogo oficial do Real Madrid está marcado para 14 de agosto, em Varsóvia, diante da Atalanta.