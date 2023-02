O Real Madrid empatou a um golo no dérbi com o Atlético e pode ficar a 10 pontos do líder Barcelona, caso os catalães vencem este domingo no terreno do Almería. O treinador dos merengues, Carlo Ancelotti, admite que as contas do título estão difíceis.

«Não é um adeus, mas agora é ainda mais complicado do que era antes. Temos de lutar até o fim e ver o que acontece», disse o técnico italiano em conferência de imprensa.

Ancelotti justificou ainda a má exibição com o cansaço mental, fruto dos quatro dias que separaram o dérbi do encontro da Liga dos Campeões, em Anfield.

«Não acho que foi cansaço físico, foi mais um cansaço mental. Algo normal porque é o nosso 17.º jogo em 50 dias», reconheceu.

O jovem Álvaro Rodríguez, que apontou o golo do Real Madrid, também recebeu uma boa notícia.

«Na próxima temporada, o Álvaro estará no plantel principal. Poucos têm a sua qualidade. A altura dele é importante, tem uma boa gestão de bola, um cabeceamento formidável... A ideia é tê-lo na equipa principal. Esta temporada pode estar connosco e com o Castilla», revelou.