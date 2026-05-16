Álvaro Arbeloa, treinador do Real Madrid, abriu a porta do comando técnico dos «merengues» a José Mourinho. O espanhol recusou a ideia de que o balneário madrileno é «ingovernável» neste momento e assumiu que ficará muito feliz se o português voltar ao Bernabéu.

«Não entendo isso do balneário ingovernável, não concordo com isso. Não é assim que defino o balneário do Real Madrid. No dia em que o clube tomar uma decisão em relação ao treinador da próxima época, vai anunciá-la quando achar apropriado. Sempre fui claro em relação ao José. Como seu ex-jogador, mas sobretudo como adepto do Real Madrid, sinto que ele é o número um. Já disse a mesma coisa quando o defrontámos na Liga dos Campeões. Pensava isso há um mês e continuo a pensar o mesmo. O José será sempre 'uno di noi'. Se ele estiver aqui na próxima temporada, vou ficar muito feliz por ele estar em casa», disse Arbeloa, em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Sevilha.

O atual técnico dos «merengues» lamentou ainda a falta de títulos, ao fazer uma retrospetiva da temporada. «A coisa mais complicada neste clube é sempre quando não ganhas. Isso é o que mais me dói, não ter ajudado os jogadores a conquistar títulos. Por causa da exigência que temos, pelo entusiasmo de tantas pessoas que estão sobre os nossos ombros. Não ter conseguido ajudá-los foi o que mais me magoou.»