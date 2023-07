Arda Güler, promissor jogador turco de apenas 18 anos, foi oficialmente apresentado esta manhã na cidade desportiva do Real Madrid ao lado do presidente Florentino Pérez. O médio, que acaba de assinar um contrato com o clube merengue por um valor fixo de 20 milhões de euros, mais bónus, expressou a sua gratidão e ambição durante a cerimónia.

«Em primeiro lugar, agradeço à minha família, às pessoas que me ajudaram a chegar até aqui e ao clube. Também quero ser uma lenda do Real Madrid. Obrigado por tudo», começou por dizer.

«Quero lembrar Di Stéfano, antes de tudo. Este é o maior clube do mundo e sinto orgulho.»

Questionado sobre a proposta que recebeu do Barcelona, Güler afirmou que a sua prioridade sempre foi o Real Madrid.

«Muitos clubes apresentaram-me uma oferta, mas quando apareceu o Real Madrid, tudo o resto perdeu valor. Os meus ídolos são Crisitiano Ronaldo, Ozil, Zidane e Guti. Quero ser uma lenda do Real Madrid como eles.»

Quanto à sua posição preferida em campo, o jovem talento revelou sentir-se confortável tanto no centro do campo como na ala direita.

«Gosto das duas posições. Ancelotti ligou-me, disse que queria ver-me ao vivo e também já me disse em que posição me vai colocar em campo. Temos tido muitas conversas. Gosto de criar, mas também de ser ofensivo. Onde jogar, será decisão do treinador. Sinto-me preparado para tudo. Para mim, Modric é o melhor médio do mundo e tenho a certeza que vou aprender muito com ele.»

Embora tenha sido mencionada a possibilidade de ser emprestado no primeiro ano, o jovem médio deixou claro que se sente preparado para o desafio e descarta qualquer hipótese de sair temporariamente do clube:

«Venho trabalhar e dar o meu melhor, descarto essa possibilidade. Quero ficar no Real Madrid. Se o clube me der a oportunidade de jogar, vou aproveitá-la. Não penso em ser emprestado. O Real Madrid contratou-me e estou aqui para jogar», garantiu.

«Muitos clubes mostraram interesse no meu empréstimo, mas não quero para lado nenhum. Ofereceram-me jogar e eu vou jogar aqui.»