O Real Madrid informou que Kylian Mbappé está a contas com uma entorse no joelho esquerdo.

O avançado francês passou por uma ressonância magnética esta quarta-feira, depois de sentir um desconforto no joelho nos últimos jogos do ano. Segundo a imprensa espanhola e francesa, Mbappé deverá ficar afastado dos relvados, pelo menos, durante três semanas.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 31, 2025

Assim, o jogador de 27 anos vai falhar a Supertaça de Espanha, que decorre na Arábia Saudita, entre 7 e 11 de janeiro.

Recorde-se que o Benfica recebe o Real Madrid na Luz a 28 de janeiro, na última jornada da fase de liga da Champions.

Mbappé leva 29 golos em 24 jogos e é o melhor marcador do Real Madrid esta temporada.