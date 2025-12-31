Internacional
Atenção, Benfica: Mbappé lesionado no joelho a um mês da visita à Luz
Avançado francês deverá parar, pelo menos, três semanas
O Real Madrid informou que Kylian Mbappé está a contas com uma entorse no joelho esquerdo.
O avançado francês passou por uma ressonância magnética esta quarta-feira, depois de sentir um desconforto no joelho nos últimos jogos do ano. Segundo a imprensa espanhola e francesa, Mbappé deverá ficar afastado dos relvados, pelo menos, durante três semanas.
Parte médico de Mbappé.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 31, 2025
Assim, o jogador de 27 anos vai falhar a Supertaça de Espanha, que decorre na Arábia Saudita, entre 7 e 11 de janeiro.
Recorde-se que o Benfica recebe o Real Madrid na Luz a 28 de janeiro, na última jornada da fase de liga da Champions.
Mbappé leva 29 golos em 24 jogos e é o melhor marcador do Real Madrid esta temporada.
