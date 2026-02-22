O Real Madrid confirmou que Dani Ceballos sofreu uma lesão na derrota por 2-1 diante do Osasuna, na última jornada do campeonato.

«Após os exames realizados hoje ao nosso jogador Dani Ceballos pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão muscular no sóleo da perna direita», esclareceu o clube em comunicado.

Deste modo, o médio espanhol vai falhar o embate diante do Benfica no jogo da segunda mão do «play-off» da Liga dos Campeões, marcado para dia 25 às 20h. Os «merengues», recorde-se, partem em vantagem na eliminatória depois de terem vencido na deslocação ao Estádio da Luz por 1-0 com golo de Vinícius Júnior.

Antes da sua lesão ser confirmada, Dani Ceballos assumiu responsabilidades pela derrota frente ao Osasuna que, em caso de vitória, isolaria o Real Madrid no topo da tabela classificativa.