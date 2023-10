O Real Madrid sofreu no Ramón Sánchez Pizjuán, mas saiu do encontro com o Sevilha com um empate no bolso (1-1), na 10.ª jornada do campeonato espanhol, que antecedeu a visita a Braga.

No reencontro de Sergio Ramos com os merengues, a partida chegou ao intervalo com um nulo no marcador, mas houve golos na segunda parte. O primeiro aconteceu aos 74 minutos, quando David Alaba tentou cortar um cruzamento e colocou a bola na própria baliza, ainda que Kepa não fique isento de culpas.

Mas o Real Madrid reagiu rapidamente, de bola parada. Toni Kroos bateu um livre lateral, Carvajal apareceu ao primeiro poste e cabeceou para o empate (78m).

Na reta final, Ramos esteve muito perto de marcar à antiga equipa, mas Kepa segurou um ponto para os madrilenos, que seguem na liderança da liga espanhola, com 25 pontos, mas podem ser apanhados nesta jornada pelo Girona, que tem 22.

O próximo jogo do Real Madrid é já esta terça-feira, no Minho, diante do Sp. Braga.

Nos outros encontros do dia, além do triunfo da Real Sociedad antes da visita à Luz, o Getafe empatou a um golo na receção ao Bétis, que contou com William Carvalho a partir dos 60 minutos e deixou Rui Silva no banco.

Resultados e classificação do campeonato espanhol

[IMAGENS VÍDEO Eleven na DAZN]