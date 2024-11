Marc Cucálon encerrou a carreira aos 19 anos. Um dos médios mais promissores da academia do Real Madrid teve de tomar essa decisão difícil por causa de uma bactéria.

O organismo alojou-se na cartilagem de uma articulação de Cucalón durante uma cirurgia a que foi sujeito para reparar a rotura no ligamento cruzado do joelho direito.

O jogador que chegou a ser apelidado em Valdebebas como o novo Xabi Alonso. As suas grandes qualidades futebolísticas foram sempre acompanhadas por uma grande liderança e inteligência tática, sendo até capitão.

Mas o espanhol sofreu uma grave lesão a 6 de setembro de 2022, que o obrigou a pendurar as botas 796 dias depois. «Não sabia como começar esta carta. Por isso, vou começar por dizer obrigado a todos. Do fundo do meu coração. Por todo o apoio que me deram durante todo este tempo. Cheguei à academia de jovens do Real Madrid no verão de 2016 como uma criança com uma mochila cheia de sonhos e fui muito, muito feliz», começou por escrever nas redes sociais.

«E a verdade é que a minha vida mudou completamente a 6 de setembro de 2022, quando me lesionei gravemente num jogo da Youth League. Após várias complicações, esta lesão obrigou-me a tomar a difícil decisão de dizer adeus ao futebol, pelo menos da forma que sempre sonhei. Durante estes últimos dois anos, lutei física e mentalmente com todas as minhas forças e tentei tudo o que estava ao meu alcance para voltar a desfrutar deste desporto, mas não foi possível recuperar. Mas não me interpretem mal: esta não é de todo uma despedida triste», garante o jovem.

«No fim de contas, penso que fui verdadeiramente privilegiado por ter feito parte do melhor clube do mundo e por ter vivido um sonho. Aprendi e amadureci como pessoa e como jogador. Vou levar para o resto da minha vida os valores que me foram incutidos e, claro, que o futebol me ensinou em cada vitória e em cada derrota: é sempre preciso vencer e continuar a lutar para ultrapassar os obstáculos. Estas lições vão fazer parte da minha vida para sempre», escreve Cuclón, na despedida.