O futebolista galês Gareth Bale afirmou que vai falar com o novo treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, após a participação no Euro 2020, para poder definir o seu futuro.

O extremo de 31 anos cruzou-se com Carlo Ancelotti no Real Madrid nas duas épocas do transalpino no Santiago Bernabéu, entre 2013 e 2015.

Depois de uma época de cedência ao Tottenham, Bale prepara-se para o regresso ao Real e, com o novo técnico, vai certificar-se do que poderá ser a nova temporada. É que Bale ainda tem mais um ano de contrato com os espanhóis.

«Eu sei que o Carlo [Ancelotti] voltou e dou-me bem com ele, não nego isso. Mas só estou concentrado aqui [ndr: na seleção]. Com certeza que irei ter uma conversa com ele de algum modo. Assim que o Euro acabe, irei a isso», disse, à margem da antevisão do jogo particular entre País de Gales e Albânia, marcado para sábado.