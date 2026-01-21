Bellingham explica festejo após ser acusado de gostar muito de beber
Inglês fechou a goleada do Real Madrid e brincou com os comentários de um YouTuber
Jude Bellingham marcou o último golo na goleada do Real Madrid ao Mónaco (6-1) e aproveitou para ironizar com as críticas que tem recebido pelo mau momento que atravessa. O internacional inglês festejou com um gesto como se estivesse a beber, em resposta aos comentários de AuronPlay.
Na última semana, o YouTuber espanhol, que tem mais de 29 milhões de subscritores, tinha criticado o estilo de vida de Bellingham e acusou o inglês de «gostar demasiado de álcool» e de já ter pisado «todas as discotecas de Espanha».
«Parece que agora qualquer um pode pegar numa câmara, dizer o que quiser e o mundo inteiro acredita neles, sem nenhuma evidência», disse Bellingham, à TNT Sports, após o jogo com o Mónaco.
«Há duas formas de lidares com isto. Podes chorar e reclamar ou simplesmente aceitar e aproveitar. [O gesto] foi uma espécie de piada para os adeptos e para quem diz o que quer. Eu sei a verdade e sei o que realmente acontece na minha vida pessoal. Sei o que dou no jogo e o que tento dar à equipa», acrescentou.
Bellingham, de 22 anos, leva 25 jogos pelo Real Madrid esta época, com seis golos e quatro assistências.