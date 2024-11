Antes do embate entre Liverpool e Real Madrid, Jude Bellingham, atual médio dos espanhóis, recordou a fase em que foi fortemente associado aos «reds», aquando da saída do Borussia Dortmund, que acabou com a transferência para o Real Madrid.

«Não esteve tão perto como foi dito pela imprensa. Houve conversas, é verdade. O Dortmund estava lá e eu falei com vários clubes. Mas quando o Real Madrid bate à porta, toda a casa abana. Não é que os outros não sejam bons, mas o Real Madrid é outro nível», confessou o internacional inglês.

Além disso, o médio de 21 anos comentou também os rumores que ligam o lateral do Liverpool e da seleção inglesa, Trent Alexander-Arnold, aos «merengues».

«Estarei ao lado dele na seleção, então isso estará garantido. Ele é jogador do Liverpool e falar sobre o futuro é desrespeitador. O importante é tirar a pressão dele. É um grande amigo e desejo-lhe tudo de melhor para o jogo», atirou.