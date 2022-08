O Real Madrid conquistou mais uma Supertaça Europeia na noite desta quinta-feira, frente aos alemães do Eintracht Frankfurt, com dois golos de Karim Benzema.

Para além de levar para casa a medalha de vencedor do troféu, o avançado francês tornou-se no segundo melhor marcador da história do clube merengue, ultrapassando o emblemático Raúl González e ficando apenas atrás de Cristiano Ronaldo.

No clube blanco desde 2009, Benzema apontou até agora 324 golos, batendo a marca de Raúl (323 golos), mas ainda longe do recorde de Cristiano Ronaldo, que apontou 450 tentos com a camisola merengue.