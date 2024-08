O Real Madrid esclareceu, esta quarta-feira, que Camavinga está a contas com uma entorse do ligamento colateral interno do joelho esquerdo.

O internacional francês lesionou-se na véspera, durante um choque com o compatriota Aurélien Tchouaméni, no derradeiro treino em Varsóvia, antes da Supertaça Europeia, com a Atalanta, marcada para esta noite (20h00).

Camavinga ficou de imediato agarrado ao joelho e com gritos de dor. A rotura de ligamentos foi descartada logo após o primeiro diagnóstico, mas os exames posteriores revelaram a entorse que, segundo a imprensa espanhola, vai deixar o jogador de fora dos relvados entre quatro a sete semanas.