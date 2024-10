Durante a antevisão ao Real Madrid-Lille, da Liga dos Campeões, Carlo Ancelotti foi questionado mais do que uma vez pelos jornalistas sobre os desacatos que ocorreram durante o Atlético Madrid-Real Madrid, no domingo, em jogo a contar para a La Liga.

Vários objetos - desde isqueiros, garrafas ou um saco com comida - foram arremessados na direção de Thibaut Courtois. O guarda-redes ficou lesionado e o seu comportamento foi criticado por Diego Simeone e Koke, pois terá provocado os adeptos com os festejos do golo de Éder Militão.

«Respeito a opinião de todos. A questão é clara. Houve atos violentos no jogo e as pessoas violentas não podem estar no futebol ou na sociedade. Tento respeitar todas as opiniões, mas toda a gente viu o que aconteceu. E é só isso que significa: as pessoas violentas não devem estar no futebol ou na sociedade», sublinhou Carlo Ancelotti, na referida conferência de imprensa desta terça-feira.

«Falar de outras coisas é não perceber o que está em causa. O que está em causa é que as pessoas violentas não podem estar no futebol. Nem no Atleti, nem em lado nenhum. O futebol não precisa deles. Que fiquem noutro lugar, num lugar que não seja perigoso. Estou a falar em geral. Quer seja uma pessoa violenta de Madrid, do Barça, do Atleti, do Villarreal, não interessa. Os violentos que nos deixem em paz», reforçou.

«Sou respeitoso e respondo, mas responder ao comportamento de Courtois, quando lhe gritaram durante o jogo 'morre', é desviarmo-nos do essencial. Não há mais nada a dizer», disse assertivamente o italiano.