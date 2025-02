O internacional brasileiro Casemiro, médio do Manchester United que marcou uma era no Real Madrid, concedeu uma entrevista ao jornal espanhol AS em que disse acreditar que Cristiano Ronaldo vai atingir o golo 1.000 na carreira, defendendo que o internacional português, hoje no Al Nassr, merece «uma grande homenagem» no Santiago Bernabéu pelo seu trajeto no clube merengue.

Segundo Casemiro, «Cristiano certamente marcará mil golos em jogos oficiais», vendo nesse «um dos desafios que o mantém no seu melhor».

«Temos de continuar a desfrutar de Cristiano. Ou de Messi e Neymar. Eles estão num patamar superior», sente o médio brasileiro, que não se coibiu de elogiar o avançado argentino. «Joguei contra o Messi muitas vezes e, sozinho, não consegui pará-lo. Tive de contar com a ajuda do Modric, do Toni (Kroos) ou do (Sergio) Ramos. Era imparável, como o Cristiano», partilhou.

O internacional brasileiro, que representou o FC Porto em 2014/2015, acrescentou que «Cristiano merece uma grande homenagem por tudo o que fez pelo Real Madrid», clube em que «marcou uma era».

«Feliz no banco? Claro que não»

Sobre o momento que vive no Manchester United, onde não tem sido opção regular para Ruben Amorim, Casemiro admite que «gostaria de jogar mais», mas garantiu acatar as decisões «com respeito pelos colegas, pela equipa técnica e, acima de tudo, pelo United».

«Ainda tenho mais um ano e meio de contrato e gostaria de cumpri-lo. Eu e a minha família sentimo-nos confortáveis aqui. Estou muito grato aos adeptos e ao clube. Sinto-me feliz no clube. Feliz no banco? Claro que não. Isso é outra coisa», completou.

Esta temporada, Casemiro participou em 24 jogos do Manchester United, nos quais apontou três golos. No domingo, frente ao Tottenham, voltou a ser titular nos red devils praticamente um mês e meio depois.