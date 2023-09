O caso que levou à detenção de quatro jogadores da formação do Real Madrid por gravarem e divulgarem um vídeo sexual envolve «duas supostas vítimas», de acordo com Tribunal Superior de Justiça das Ilhas Canárias, segundo informa a agência noticiosa EFE.

Um tribunal do arquipélago espanhol abriu um processo depois de três jogadores do Castilla e outro da equipa C do Real Madrid terem sido detidos em Valdebebas, na sequência da denúncia da mãe de uma adolescente de 16 anos.

Os jogadores terão partilhado um vídeo de uma relação sexual com a menor num grupo de Whatsapp. A relação terá sido consensual, mas a alegada vítima não autorizou a gravação nem a partilha do vídeo.

De acordo com a EFE, os telemóveis dos quatro jogadores do Real Madrid foram confiscados e o juiz vai ouvir o depoimento das duas jovens, sendo «previsível que os arguidos sejam intimados».

Já segundo o jornal AS, a segunda alegada vítima tem 18 anos e ia comparecer como testemunha, mas foi informada de que também aparecia no vídeo e decidiu apresentar queixa.

O diário espanhol, que cita a denúncia, escreve que as duas jovens discutiram com os jogadores e exigiram que estes apagassem as imagens à sua frente. Um dos futebolistas dos merengues terá repreendido os companheiros, enquanto a jovem de 18 anos garantiu que sabiam que a amiga era menor de idade.